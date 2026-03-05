WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾とオーストラリアが対戦。イニング間には巨人戦で恒例の「寿司レース」が行われ、台湾ファンで埋まったドームにシブがき隊の「スシ食いねェ！」が鳴り響いた。4回表、台湾の攻撃終了後、ライトに巨人ファンお馴染みの光景が広がった。粋でいなせな江戸っ子グループ「江戸前スーシーズ」に扮した