三井康浩さんは’09年の第２回大会、志田宗大さんは’17年の第４回大会に、侍ジャパンのスコアラーとして参加されました。国際大会におけるスコアラーの役割とは、勝つために必要な情報を集めて分析し、それを首脳陣や選手に共有する仕事です。サイ・ヤングコンビの攻略法--今回の最大の強敵はやはり、ジャッジがいるアメリカだと思います。岡本選手も、FRIDAYの取材に「ポール・スキーンズやタリク・スクーバルはどう打てばいいか