「なんだか、コーデが物足りない……」そんなとき頼りになりそうなのは、プチプラとは思えないクオリティで上品な華やかさをプラスできそうな【3COINS（スリーコインズ）】の「パール風アクセサリー」です。ピアスやリングなど、デイリーカジュアルの格上げにも、通勤にも活躍しそうな高見えアイテムが登場。入学式や卒業式など、これから迎えるセレモニーシーズンにも出番が増えそうな