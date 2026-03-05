台湾ファンで埋まった東京ドーム…大歓声を押し返す一発第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は大波乱の幕開けとなった。5日、東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCの初戦は、世界ランキング11位のオーストラリアが3-0で同2位の台湾を破った。7回にダメ押しのソロ本塁打を放ったトラビス・バザーナ内野手は、その直後の場内の雰囲気に“違和感”を感じたという。2-0とリードを奪って終盤に突入した試合。「1番