北九州市によりますと、5日午後0時40分ごろ、門司区役所大里出張所で車が建物に衝突し、入り口などが破損しました。運転していたのは70代の男性で、ケガはなく、巻き込まれた人もいませんでした。男性は行政手続きのため、出張所を訪れていたということです。警察が当時の状況を調べています。