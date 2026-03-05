予測市場プラットフォームのPolymarketが、イランに対する軍事攻撃の発生を受けて、核兵器の使用を予測するすべての賭け市場を削除する決定を下しました。特に2025年末を期限とした契約には、総額で170万ドル(約2億6000万円)を超える資金が投じられており、国際情勢の緊迫化に伴う極端な予測への関心が急速に高まっていました。How Anonymous Bettors Cashed In on the Iran Strike, Just Hours Before It Happened - The New York