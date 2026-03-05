第９８回センバツ高校野球大会（３月１９〜３１日・甲子園）のキャプテントークが５日、大阪・オーバルホールで行われた。１９９６年から始まり、今年からグループディスカッション方式を採用。４人１組で８班に分かれて、「高校野球で身につけた心・技・体」をテーマに議論、意見交換を行った。１班では北照、佐野日大、近江、九州国際大付の４チームが参加。「心・技・体」の３部門に分けて、模造紙に書き込むことに。近江