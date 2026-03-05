落語芸術協会（春風亭昇太会長）の新真打ちに昇進する、春風亭昇吾（昇太門下）、桂竹千代（桂竹丸門下）、雷門音助改め三代目・雷門五郎（雷門助六門下）、昔昔亭喜太郎（昔昔亭桃太郎門下）の披露パーティーが５日、都内で行われた。喜太郎は、昨年１２月に敗血症のため８０歳で亡くなった師匠・桃太郎さんへの思いを語った。１９８１年生まれ、神奈川県伊勢原市出身。２０１２年に桃太郎さんに入門し、１６年に二ツ目に昇進