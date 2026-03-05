◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（５日・横浜）ドラフト１位の小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝が本拠地“初”の安打を放った。５回から佐野に代わり一塁の守備に入り、最初の打席となった６回先頭で２番手・福田の１４７キロをとらえ二遊間にはじき返すと一塁に向け激走。本拠地にＨマークを点灯させた。