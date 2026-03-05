◇オープン戦DeNA―中日（2026年3月5日横浜）4番手で登板したDeNA・藤浪晋太郎は制球が乱れて苦しんだ。6回は1死から連続四球で一、二塁。この場面は新保を遊ゴロ併殺打に抑えたが、続く7回も制球が定まらない。先頭・鵜飼に死球。続く辻本への3球目を引っ掛けて暴投になり、さらに4球目は内角にすっぽ抜けた（記録は捕逸）。これで無死三塁となり、辻本には四球。続く樋口に右犠飛を打たれて1点を失った。藤浪は