韓国の女性４人組グループ・ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのＬＩＳＡが５日、東京・原宿で開催された「ＵＬＴＩＭＵＮＥｗｉｔｈＬＩＳＡＰＯＰＵＯＥＶＥＮＴ」に出席した。肩とウエスト部分を大胆に露出した、美しいスタイルが分かるタイトスカートのドレス姿で大きな歓声に迎えられて登場したＬＩＳＡ。来場者からの「ＩＬＯＶＥＹＯＵ」のかけ声に「ＴＨＡＮＫＹＯＵ」と笑顔で応えていた。グローバルアンバサダー