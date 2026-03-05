LGエレクトロニクス・ジャパンは、モバイルノートパソコンシリーズ「LG gram」の2026年ラインナップ第2弾として、フラッグシップモデル『LG gram Pro』を4月下旬より順次発売することを発表した。 【画像あり】シルバーとブラックの薄型ボディ 「LG gram」は、2016年の日本発売以降、軽量・スリムなデザインに耐久性と長時間駆動、高性能を両立したモバイルノートパソコンシリーズ。2026年ラ