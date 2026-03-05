◆米女子プロゴルフツアーブルーベイＬＰＧＡ第１日（５日、中国・ジャンレイク・ブルーベイＧＣ＝６７１２ヤード、パー７２）渋野日向子（サントリー）が自身の今季初戦に臨み、前半の９ホールを１バーディー、１ボギーのイーブンパー３６で回った。渋野がハーフターンした時点で、首位と６打差の３９位。古江彩佳（富士通）は６８でホールアウトし、首位と２打差６位と好発進した。昨年大会覇者の竹田麗央（ヤマエグル