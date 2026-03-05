◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ツアー５勝の川崎春花（村田製作所）が１イーグル、４バーディー、２ボギーの４アンダーの６８をマーク。ホールアウトした時点では首位に立った。出だし１０番は第２打をバンカーに入れてボギー発進し、１４番でもボギー。「今日はショットは全然良くなくて、パターでパーを拾いな