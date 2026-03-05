【ロサンゼルス共同】メキシコ政府は4日、米国、カナダと共催する6、7月のサッカーワールドカップ（W杯）での安全確保に向け、政府や国際サッカー連盟（FIFA）の関係者が会談し、作業部会を設置したと発表した。国内で会場となる3都市の一つ、中部グアダラハラがあるハリスコ州では先月、麻薬組織による破壊活動で混乱が生じた。政府の声明によると、メキシコ側は治安や国防、交通部門のトップのほか、3都市の関係者らも会談に