第９８回センバツ高校野球大会（３月１９〜３１日・甲子園）のキャプテントークが５日、大阪・オーバルホールで行われた。１９９６年から始まり、今年からグループディスカッション方式を採用。４人１組で８班に分かれて、「高校野球で身につけた心・技・体」をテーマに議論、意見交換を行った。３班では花巻東、中京大中京、大阪桐蔭、長崎日大の主将が組み分けされた。大阪桐蔭・黒川虎雅主将は西谷監督の言葉「心から野