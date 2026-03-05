東日本大震災・広域避難者の暮らし向き東日本大震災や東京電力福島第1原発事故で別の自治体に逃れた広域避難者への調査で、現在の暮らし向きについて回答した434人の半数超が「大変苦しい」「やや苦しい」としていたことが分かった。立命館大災害危機レジリエンス研究センターが、中間報告として5日までに公表した。調査は昨年10月〜今年2月、自治体や支援団体を通じてウェブや郵送で実施し、全体の回答者は482人。震災前の居