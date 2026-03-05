「オープン戦、ＤｅＮＡ−中日」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・林琢真内野手が六回の打席でアクシデントに見舞われた。１死二、三塁、スクイズを試みようと構えたが、投手・福田の抜け球がバットと左手を直撃。トレーナーに付き添われ、治療を行うためベンチに下がったが、そのままカウント０−１から代打・石上が送られた。