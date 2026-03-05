◇第6回WBCオーストラリア3─0台湾（2026年3月5日東京D）ガーディアンズ期待の新星、トラビス・バザナ内野手（23）が5日、オーストラリア代表として台湾戦に「1番・二塁」で先発出場。1発を含む2安打の活躍でチームの白星発進に貢献した。3回の第2打席で中前打を放ち、代表初安打をマークすると、2点リードの7回の第4打席では相手4番手でオリックスなどでもプレーした張奕（チョウ・ヤク）の内角直球を捉え、右翼スタン