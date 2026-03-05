日本ハム公式チア、ファイターズガールの新衣装が４日の西武とのオープン戦でお披露目され、反響を呼んだ。今季はアシンメトリーデザインで北海道の青い空と海の広がりを表すブルーと大地を覆う清らかな雪のホワイトをトップスとスカートの形と色で表現。スカートにはワンポイントのリボンが付いた。新衣装でのきつねダンスも披露され、ＳＮＳなどでは「新衣装かわいー！」、「アイドルみたい」、「衣装が変わってる！」、「