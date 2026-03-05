チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロが、プレミアリーグで初のハットトリックを達成した喜びを語った。J・ペドロは4日に行われたプレミアリーグ第29節のアストン・ヴィラ戦に先発出場し、0−1で迎えた35分にクロスに走り込んで同点弾を挙げると、45＋6分には左足で巧みに浮かせて勝ち越しゴールをマーク。さらに、3−1で迎えた64分にはダメ押しとなる3点目を挙げ、4−1での逆転勝利に大きく貢献を果たした。