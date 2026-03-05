福岡の成人式で注目を浴びた男性の現在とは――。巨大リーゼントと派手な衣装で話題になった男性を、佐田正樹(バッドボーイズ)が直撃。その後の人生を聞いた。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「一番いい時で、(年商は)フェラーリ1台分」3日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#9では、年始の風物詩にもなっている福岡県の“荒れた成人式”で注目を集めた若者たちの現在を調査する新