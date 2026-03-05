持ち帰り弁当事業のパイオニア「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、2026年3月16日（月）から、「黒唐揚弁当」をはじめとする「黒唐揚シリーズ」を新たに発売する。発売を記念して、「アース製薬株式会社」と「日本交通株式会社」の異業種2社とのコラボキャンペーンを展開。「アース製薬株式会社」とのコラボでは、19日（木）から、「黒唐揚シリーズ」を購入した利用客に限り、「モンダミン クリアミント 100mL」が数量限定で提供