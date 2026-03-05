北朝鮮国営の朝鮮中央通信は5日、金正恩朝鮮労働党総書記が3〜4日に新型駆逐艦「崔賢」号を訪れ、就役を控えた同艦の作戦遂行能力評価試験を視察したと報じた。航海試験や戦略巡航ミサイルの試射も行われ、同総書記は海軍戦力の強化を強調したという。同通信によると、金総書記は南浦造船所で建造された駆逐艦に乗艦し、艦運用訓練の状況や兵器システムの運用準備態勢を確認。艦の機動性や制御システムについて「作戦運用上の要求