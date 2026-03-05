岡山・北区横井地区乗合タクシー「にこタク」の試験運行提供：岡山市 公共交通が不便な地域での移動手段を確保するため、「デマンド型乗合タクシー」の導入を進めている岡山市は、3月2日、新たに横井地区(北区)で試験運行を始めました。 横井地区乗合タクシー「にこタク」は岡山市北区横井地区を東西に分けた2つのエリアで利用できます。運賃は1人800円で2人以上の場合は400円、事前に時刻表で決ま