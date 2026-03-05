５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、外資投資促進の制度枠組みの改革を深めるとした。同じ会議に提出された「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要案」も、外資の誘致と活用に向けた取り組みを強化すると表明した。外資の投資環境を継続的に