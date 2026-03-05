緊迫したイラン情勢が続く中、赤沢経済産業大臣はUAEのエネルギー担当閣僚と会談し、原油の安定供給で協力することなどを確認しました。【映像】ジャーベル大臣のコメント（実際の様子）ジャーベル産業・先端技術大臣「最も強い言葉でイランによる攻撃を非難します」ジャーベル大臣は、イランのUAEへの攻撃は国際法違反で主権侵害だとしました。赤沢大臣は「困難な時に連携をとることが大事」と述べ、日本が輸入する原油の4