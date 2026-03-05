XJAPANのYOSHIKIが、29日に三重・鈴鹿サーキットで行われる「2026FIAF1世界選手権シリーズAramco日本グランプリレース」（F1日本グランプリ）の決勝スタート前セレモニー中に国歌演奏を行うことが決定した。決勝レースは国外180以上の国と地域で中継される予定。世界最高峰の舞台で、日本が誇る世界的ミュージシャンであるYOSHIKIがピアノとドラムで日本国歌「君が代」を奏でる。YOSHIKIは大役に向け「鈴鹿サーキッ