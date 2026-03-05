SEVENTEEN（セブンティーン）のユニット「S・COUPS（エクスプス）×MINGYU（ミンギュ）」（C×M）の初ミニアルバム「HYPE VIBES」が、オリコンチャート「デーリーアルバムランキング」（2日付）でトップに返り咲いた。リリースから5カ月で、1位に戻った。韓国メディアのOSENは5日「先月、日本の2都市（千葉公演、愛知公演）で開催された『DOUBLE UP LIVE PARTY』の熱気が、順位上昇につながったようだ」と分析した。昨年9月29日に