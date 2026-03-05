コロナ禍で従業員を休ませ、休業手当を支払ったなどと偽り、雇用調整助成金1億円以上をだまし取ったとしてツアー会社の社長の女とその夫が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者坂川馨容疑者（56）ら2人は2022年、東京労働局にうその書類を提出し、雇用調整助成金およそ1億1000万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、60人ほどの従業員がコロナにかかって休業したなどと申請されていましたが、実