モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が5日、自身のインスタグラムを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）台湾代表のチア姿を投稿した。台湾は5日正午にC組（東京ラウンド・東京ドーム）初戦オーストラリア戦を迎えた。リン・シャンは「再びCT AMAZEのユニホームを身にまとうあの懐かしい鼓動が戻ってきた」と心境をつづり、「Team Taiwanの