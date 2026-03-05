東京・町田市の住宅に侵入しネックレスなどを盗んだとして無職で54歳の男が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者宮原幹男容疑者（54）は1月、町田市にある60代の男性宅に侵入しネックレスなど17点、40万円相当や現金を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、宮原容疑者はドライバーなどで窓を壊して侵入しました。取り調べに対して容疑を認めたうえで、「キャバクラ代などに使った」「盗みを30件ほどやった