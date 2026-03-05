ベンチャー企業スペースワン開発の「カイロス3号機」は5日午前11時10分に打ち上げられたが、飛行中断措置が取られた。カイロス3号機は3回連続で打ち上げは延期になっていて、4回目の挑戦だった。スペースワンの豊田社長は午後3時からの会見で、「ミッションを達成することはかないませんでした。打ち上げを応援してくださった皆様の期待に十分お応えできず、残念に思います」と話した一方、「3号機は結果として前回到達した手前で