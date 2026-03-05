厚生労働省厚生労働省は5日、働き方改革関連法の総点検としての調査結果を公表した。労働者3千人から回答を得たアンケートでは、労働時間について「このままで良い」約59.5％、「減らしたい」約30.0％、「増やしたい」約10.5％となった。高市早苗首相は2月の施政方針演説で、総点検を踏まえて「裁量労働制の見直しなどの検討を進める」としていた。政府は労働基準法改正などに向けて議論する。複数回答で増やしたい理由を問