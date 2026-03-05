◇オープン戦DeNA―中日（2026年3月5日横浜）DeNAの高卒2年目・田内真翔（まなと）がまた打った。二塁の守備から途中出場し、迎えた6回2死二、三塁の打席。カウント2―2から中日・福田のツーシームを巧みに捉え、逆方向の右中間に運ぶ2点三塁打だ。これでオープン戦は4試合連続安打で、この時点で8打数6安打の打率・750の大当たりだ。その6安打のうち4本が中堅から逆方向と巧みなバットコントロールが光る。おかやま