M!LKの佐野勇斗（27）が5日、都内で資生堂の美容液「ULTIMUNE」ポップアップイベントに登壇した。BLACKPINKのLISA（28）と同商品のコラボポップアップイベント。この日は黒のスーツに黄色いシャツを合わせたさわやかなコーディネートで登場。登壇前には同商品を使用したといい、「お世辞抜きで驚いた。サラサラしているのに肌に浸透する。メーク乗りもよくて、肌に悩んでいる方は1度使ってほしいと思います」と絶賛した。毎日考え