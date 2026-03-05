5日の衆院予算委員会で、中道改革連合の早稲田ゆき議員が閣僚5名を追及した。前日に東京高裁が旧統一教会への解散命令を認める決定を下したことを受け、質問したのは、閣僚と旧統一教会の過去の接点についてだ。【映像】「こりゃ、ふざけてるよ」ヤジが飛ぶ瞬間（実際の様子）まず松本洋平文科大臣が「党の調査に回答した通りであります。現在においては当然、一切の関わりを断っており、今後とも関わりを持つことがないよう、