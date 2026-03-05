中東情勢が緊迫する中、赤沢経産相はUAE＝アラブ首長国連邦のジャーベル日本担当特使らと会談し、エネルギー市場の安定化に向けて協力を呼びかけました。赤沢経産相「現下の不安定な中東情勢の中でも引き続き、我が国への安定供給をお願いしたいと思います」UAEは、日本が海外から輸入する原油のうち、およそ4割を占めている主要な原油輸入国です。赤沢経産相は、UAEは「エネルギー安全保障上、もっとも重要なパートナー」だとして