お笑いコンビ、EXITのりんたろー。（39）が4日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。花粉症対策をめぐり、明石家さんまから疑いの目をかけられた。番組ではSnowMan佐久間大介（33）が花粉症対策として注射を打ち、治ったことを明かした。りんたろー。も「僕も去年注射打ったんですよ」と明かし「調子いいんですよ。でも首に打つんですよ。首に打って、調子良いからこれ大丈夫なのかなって」と効果を