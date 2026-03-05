アイロンビーズはもともと子供向けの知育玩具として販売されていたが、ソーシャルメディアで広く発信されるようになり、今ではストレスを解消や人との交流、自分を表現するアイテムとして若者の間で人気となっている。中国で春節（旧正月、今年は2月17日）連休にアイロンビーズを共同購入した若い消費者の数は前年同期比で9018％増と90倍以上増に達した。この簡単な手作りを楽しむ玩具が若者の新たな余暇の選択肢になっているのは