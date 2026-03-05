中国が主導して策定した国際標準「幹細胞データの核心特性」がこのほど、正式に発表されました。この標準は幹細胞データの核心特性分野における国際標準の空白を埋めるものです。幹細胞は人体に存在する原始的な種子細胞の一種で、自己更新と多方向分化の能力を持ち、幹細胞技術は再生医療における新たな疾病治療手段と見なされています。 今回発表された標準は、細胞形態、活性から安全性、機能など最も核心的な15の特性を初めて