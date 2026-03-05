SUPERDELUXE GAMES（SDX）は、KRAFTON、およびTango Gameworksの協力のもと、PlayStation 5向けパッケージ版『Hi-Fi RUSH』を7月16日に発売することを発表した。 『Hi-Fi RUSH』は、音楽とアクションがシンクロするリズムアクションゲームだ。プレイヤーは胸にミュージックプレイヤーを埋め込まれた青年チャイとなり、仲間たちと共に巨大企業に立ち向かう。 すべての攻撃やアクションがビ