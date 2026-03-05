豪州代表は東京・府中市でキャンプ、ニルソン監督らが会見で“府中愛”を語ったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。チャイニーズ・タイペイとの開幕戦に臨んだオーストラリア代表は2月中に東京・府中市で事前キャンプを行っていた。東京ドームで行われた公式会見ではデーブ・ニルソン監督、主力のアーロン・ホワイト外野手が府中への愛を語った。オーストラリア代表は2023年大会に続いて