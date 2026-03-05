令和８年３月５日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北海道地方の気温は、向こう４日間程度は高いですが、その後は平年並の日が多いでしょう。東北地方、東・西日本、沖縄・奄美の気温は、向こう１週間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は平年並か高いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。 ・２週目の予報は中心の日に前後２日