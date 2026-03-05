ピーチ・ジョンは5日、ゆうちゃみを起用した最新ビジュアルを公開した。人気ノンワイヤーシリーズ「いつでもジャストブラ」の新デザインをはじめ、春らしいデザインのルームウェアやブランドのトップセラー『ナイスバディブラ』などを着こなしている。【写真いっぱい】“ナイスバディブラ”ゆうちゃみが着こなす左右差のあるバストや、体調によるサイズ変化にも対応し、ぴたっとフィットする「いつでもジャストブラ」シリーズ