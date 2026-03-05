プロ野球・西武は、ホーム開幕戦の始球式をミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの小野光希選手が務めることを発表しました。西武のホーム開幕戦は、3月31日(火)に行われるオリックス戦。始球式を務める小野選手は埼玉県出身。ミラノ・コルティナ五輪ではスノーボード女子ハーフパイプで予選を11位で通過し、決勝は2番手で滑走。いきなり1本目で85.00の高得点を記録し銅メダルに輝きました。またホーム開幕を記念した特別演出も実施