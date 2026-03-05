パソコン、スマホ、データセンター…銅張積層板（CCL）への関心高まる AI（人工知能）データセンターの需要増加などを背景に、半導体を搭載するサブストレート（基板の土台となる板状の材料）を構成する素材の一つである「銅張積層板（CCL）」への関心が高まっている。 半導体の中でも、データ処理や機器制御などを行うものは「ロジック半導体」（演算を行う半導体）に分類される。身近なと