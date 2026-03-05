５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０３２円５２銭（１・９０％）高の５万５２７８円０６銭だった。中東情勢への警戒感が和らぎ、４営業日ぶりに上昇した。上げ幅は一時２３００円を超える場面もあった。前日の米株式市場で、米軍などとイラン軍との軍事衝突の早期収束への期待から、主要な株価指数が上昇した。東京市場もこの流れを引き継ぎ、取引開始直後から全面高の展開となった。東証プラ