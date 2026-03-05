お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）とお笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）が、4日放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（深夜2時15分）に出演。吉田が若手のころに先輩社員に発した言葉を明かした。今回は視聴者からの留守電メッセージによるお悩みを聞いた。直属の上司が短いサイクルで変わってばかりのため、なかなか関係を築けないので、早く打ち解けられるコツを教えて欲しい、という女性からメッセージ。吉田は