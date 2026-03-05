格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、東京・有明アリーナ）の出場選手インタビューが５日に都内で行われ、大島沙緒里（３１）と対戦するケイト・ロータス（２７）がＫＯ勝ちを宣言した。計量を翌日に控え、ケイトは「リラックスしています。お腹空いたんで、早くご飯をたくさん食べたいです」としつつ笑顔を見せる。相手は現ＤＥＥＰＪＥＷＥＬＳミクロ級王者の強敵だが「試合自体メチャメチャ楽しみです」と意欲。相